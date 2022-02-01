Грубец, Хохлов и Гуслистов — лучшие игроки КХЛ в январе, Грицюк признан новичком месяца

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте назвала имена лучших хоккеистов января 2022 года.
Лучшим вратарём во второй раз в карьере признан Шимон Грубец («Авангард»), одержавший две победы в трёх матчах месяца. По воротам Грубеца было нанесено 83 броска, из которых он отразил 95,18%. Коэффициент надёжности составил 1,35. Ранее он признавался вратарём месяца в ноябре 2021 года.
Лучшим защитником впервые в карьере признан Илья Хохлов («Северсталь»), набравший 6 (1+5) очков в пяти матчах месяца. Хохлов не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+7».
Лучшим нападающим впервые в карьере признан Никита Гуслистов («Северсталь»), набравший 5 (3+2) очков в четырёх матчах месяца. Гуслистов не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+5». В игре с «Куньлунь Ред Стар» (7:1) Гуслистов сделал дубль, а в матче с «Витязем» (3:2 ОТ) стал автором победной шайбы.
Лучшим новичком в третий раз в карьере признан Арсений Грицюк («Авангард»), набравший 3 (1+2) очка в трёх матчах месяца. Он стал третьим игроком, признававшимся лучшим новичком три раза и первым, кто сделал это в рамках регулярного чемпионата.
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