Крайдер вышел на чистое первое место в снайперской гонке, забив «Флориде»

На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Флориду Пантерз». После второго периода хозяева ведут со счётом 3:2.
Третью шайбу «Рейнджерс» забросил нападающий команды Крис Крайдер, голевая передача на счету Артемия Панарина. Этот гол стал для американского хоккеиста 32-м в текущем сезоне НХЛ и позволил ему выйти на чистое первое место в снайперской гонке, обогнав игрока «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля, на счету которого 31 заброшенная шайба.
Третье место среди лидеров по количеству голов в этом сезоне делят между собой форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс и игрок «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин – оба хоккеиста забросили по 29 шайб.
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