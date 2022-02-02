Ванечек получил травму в матче с «Питтсбургом» и не смог продолжить игру

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». После первого периода счёт равный – 2:2.

Голкипер «Вашингтона» Витек Ванечек получил травму по ходу матча, его заменил россиянин Илья Самсонов. Резервный вратарь – Хантер Шепард. У Ванечека повреждение верхней части тела, он не сможет продолжить сегодняшнюю встречу. Об этом в «Твиттере» сообщает пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз».

«Вашингтон» подошёл к этому матчу с двумя поражениями за последние три матча. «Питтсбург», в свою очередь, проиграл три игры подряд.

На данный момент «Вашингтон» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 57 очков. «Питтсбург» находится на пятом месте с 61 очком.