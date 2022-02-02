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«Барыс» расторг контракт с Фрэттином

«Барыс» расторг контракт с Фрэттином
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Нур-султанский «Барыс» расторг контракт с нападающим Мэттью Фрэттином, сообщает официальный сайт КХЛ.

В текущем сезоне хоккеист провёл 33 матча и набрал девять очков: забросил пять шайб и отдал четыре результативные передачи.

Помимо «Барыса», Фрэттин играл в КХЛ за казанский «Ак Барс». Также игрок выступал за «Торонто Мэйпл Лифс», «Торонто Марлис», «Коламбус Блю Джекетс», «Лос-Анджелес Кингз», «Стоктон» и «Лозанну».

В текущем сезоне «Барыс» с 48 очками после 47 игр занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф. Отметим, что команды, занявшие 5-8 места, будут начинать матчи серии плей-офф в гостях.

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