«Цук играет важную роль». Капризов поделился мнением об одноклубнике Цуккарелло
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поделился мыслями об одноклубнике Матсе Цуккарелло.
«Он всегда готов помочь, если у меня есть вопросы. Впрочем, как и другие ребята. Цук играет важную роль в «Миннесоте», его любят фанаты, а недавний матч в Нью-Йорке показал, что и тамошние болельщики сохранили к нему добрые чувства. Это по-настоящему впечатляет», — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, в текущем сезоне 24-летний российский нападающий принял участие в 39 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 18 шайб и отдал 34 результативные передачи, суммарно набрав 52 очка при показателе полезности "+18" и 16 минутах штрафного времени.
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