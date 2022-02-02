Капризов о Матче звёзд НХЛ: знаком только с русскими игроками: Овцой, Васей. Будет весело

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поделился ожиданиями от предстоящего Матча звёзд НХЛ.

«Думаю, поиграем в интересный хоккей, получим удовольствие. Будет весело. С кем я там знаком? Только с русскими игроками: Овцой, Васей (Александром Овечкиным, Андреем Василевским. — Прим. «Чемпионата»), другими ребятами», — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ на русском языке.

Ранее пресс-служба НХЛ опубликовала имена всех хоккеистов, которые примут участие в Матче всех звёзд НХЛ – 2022. Среди них оказались три представителя России — нападающие Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») и Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), а также вратарь Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»). Дополнительным голосованием на Матч был вызван и другой форвард «столичных» — Евгений Кузнецов.



Напомним, Матч звёзд НХЛ – 2022 пройдёт 4-5 февраля в Лас-Вегасе (США).