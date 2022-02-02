Крикунов ответил на критику российских хоккеистов из-за желания лететь на ОИ-2022 отдельно

Главный тренер рижского «Динамо» Владимир Крикунов поделился мнением о том, что хоккеисты сборной России отказались лететь в Пекин со спортсменами из других видов спорта из-за эпидемии коронавируса.
«Если есть возможность полететь отдельным рейсом, то так и надо делать. Давайте не забывать про меры безопасности от коронавируса. Если мы берём другие виды спорта, то у хоккеистов огромный состав. Если кто-то заболеет, омикрон легко заразить всю команду. Болельщики говорят, что наши хоккеисты «зажрались»? На каждый роток не накинешь платок. Ничего страшного», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Напомним, 2 февраля появилась информация, что хоккеисты сборной России отказались лететь в Пекин с остальными олимпийцами. Сообщалось, что из России был запланирован рейс на 21:00, однако спортсменам сообщили, что они улетят на два часа раньше.
- 2 февраля 2022
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