Крикунов ответил на критику российских хоккеистов из-за желания лететь на ОИ-2022 отдельно

Главный тренер рижского «Динамо» Владимир Крикунов поделился мнением о том, что хоккеисты сборной России отказались лететь в Пекин со спортсменами из других видов спорта из-за эпидемии коронавируса.

«Если есть возможность полететь отдельным рейсом, то так и надо делать. Давайте не забывать про меры безопасности от коронавируса. Если мы берём другие виды спорта, то у хоккеистов огромный состав. Если кто-то заболеет, омикрон легко заразить всю команду. Болельщики говорят, что наши хоккеисты «зажрались»? На каждый роток не накинешь платок. Ничего страшного», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.



Напомним, 2 февраля появилась информация, что хоккеисты сборной России отказались лететь в Пекин с остальными олимпийцами. Сообщалось, что из России был запланирован рейс на 21:00, однако спортсменам сообщили, что они улетят на два часа раньше.