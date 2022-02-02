Фазель поделился мнением о возможных проблемах сборной России по хоккею с полётом на ОИ

Почётный президент Международной федерации хоккея Рене Фазель поделился мнением о возможных проблемах хоккеистов сборной России с полётом до Пекина на Олимпийские игры — 2022. Хоккеисты вылетят в Китая отдельным рейсом 2 февраля.
«Я отбыл трёхдневный карантин после прилета в Пекин и сегодня первый день «на свободе». Хочется надеяться, что Игры всё-таки пройдут без проблем, а хоккеисты сборной России, которые сегодня должны прилететь, прибудут на Олимпиаду без приключений, все доберутся и будут готовиться, что обойдётся все без единого положительного теста на коронавирус», — приводит слова Фазеля ТАСС.
Напомим, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная России на групповом этапе встретится с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).
- 2 февраля 2022
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