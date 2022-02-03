Гол Капризова помог «Миннесоте» разгромить «Чикаго»

Сегодня, 3 февраля, в Чикаго на арене «Юнайтед-центр» «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Миннесоту Уайлд» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 5:0 (0:0, 3:0, 2:0).
В составе победителей голами отметились Фредерик Годро, Матс Цуккарелло, Кирилл Капризов, Кевин Фиала и Нико Штурм.
Сейчас «Миннесота» занимает третье место в таблице Западной конференции, набрав 59 очков после 41 встречи.
В параллельном матче, который проходил в Глендейле (США) на «Хила Ривер-Арене», «Аризона Койотс» принимала «Калгари Флэймз» и уступила со счётом 2:4 (1:2, 1:1, 0:1).
В составе хозяев отличились Алекс Гальченюк и Клейтон Келлер, у гостей шайбы забросили Элиас Линдхольм, Кристофер Танев, а также дубль оформил Блейк Коулман.
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