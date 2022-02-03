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Гол Капризова помог «Миннесоте» разгромить «Чикаго»

Гол Капризова помог «Миннесоте» разгромить «Чикаго»
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Сегодня, 3 февраля, в Чикаго на арене «Юнайтед-центр» «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Миннесоту Уайлд» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 5:0 (0:0, 3:0, 2:0).

В составе победителей голами отметились Фредерик Годро, Матс Цуккарелло, Кирилл Капризов, Кевин Фиала и Нико Штурм.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 февраля 2022, четверг. 05:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
0 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Годро (Бродин, Фиала) – 24:53' (5x4)   0:2 Цуккарелло (Гринвей, Дюхайм) – 26:56' (5x5)   0:3 Капризов (Цуккарелло) – 34:08' (5x5)   0:4 Фиала (Болди, Годро) – 50:38' (5x5)   0:5 Штурм (Дьюар, Раск) – 52:02' (5x5)

Сейчас «Миннесота» занимает третье место в таблице Западной конференции, набрав 59 очков после 41 встречи.

В параллельном матче, который проходил в Глендейле (США) на «Хила Ривер-Арене», «Аризона Койотс» принимала «Калгари Флэймз» и уступила со счётом 2:4 (1:2, 1:1, 0:1).

В составе хозяев отличились Алекс Гальченюк и Клейтон Келлер, у гостей шайбы забросили Элиас Линдхольм, Кристофер Танев, а также дубль оформил Блейк Коулман.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 февраля 2022, четверг. 05:30 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 4
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Коулман (Манджапане, Танев) – 02:58' (5x5)   1:1 Гальченюк (Чикран, Келлер) – 08:34'   1:2 Линдхольм (Годро, Танев) – 19:50' (5x5)   2:2 Келлер (Шмальц) – 24:14' (5x5)   2:3 Танев (Коулман, Манджапане) – 35:15' (5x5)   2:4 Коулман (Чюлингтон, Танев) – 52:06' (5x5)
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