Шибанова — об Олимпиаде: сборной России перекрыли воздух

Защитник женской сборной России по хоккею Анна Шибанова рассказала о ситуации с коронавирусом в команде.
«У Швейцарии все лидеры приехали. Насколько знаю, у них два человека приехали позже. Ну вот они 1:12 сейчас канадкам летят. Посмотрим, как мы завтра будем. Сегодня умирали на льду, действительно, тяжело. Нам перекрыли воздух, нельзя было тренироваться. У нас у основных игроков, кто был в деревне, не было симптомов, и все ПЦР были отрицательными. Но из-за того, что мы были контактными, нас всех прикрыли и сказали ни гулять, ни тренировок, сиди в номерах. Даже покушать нельзя было выйти, еду приносили.
Тяжело. Пока нас спасает, что в нашей группе все выходят в четвертьфинал, и на групповом этапе мы можем по ходу турнира подкорректировать к четвертьфиналу», – передаёт слова Шибановой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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