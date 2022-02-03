Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шибанова — об Олимпиаде: сборной России перекрыли воздух

Шибанова — об Олимпиаде: сборной России перекрыли воздух
Комментарии

Защитник женской сборной России по хоккею Анна Шибанова рассказала о ситуации с коронавирусом в команде.

«У Швейцарии все лидеры приехали. Насколько знаю, у них два человека приехали позже. Ну вот они 1:12 сейчас канадкам летят. Посмотрим, как мы завтра будем. Сегодня умирали на льду, действительно, тяжело. Нам перекрыли воздух, нельзя было тренироваться. У нас у основных игроков, кто был в деревне, не было симптомов, и все ПЦР были отрицательными. Но из-за того, что мы были контактными, нас всех прикрыли и сказали ни гулять, ни тренировок, сиди в номерах. Даже покушать нельзя было выйти, еду приносили.

Тяжело. Пока нас спасает, что в нашей группе все выходят в четвертьфинал, и на групповом этапе мы можем по ходу турнира подкорректировать к четвертьфиналу», – передаёт слова Шибановой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Новость по теме
Защитник женской сборной России: лучше было бы перенести Олимпиаду
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022