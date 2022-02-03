Сборная Чехии впервые провела тренировку почти в полном составе перед стартом Олимпиады

Сборная Чехии по хоккею впервые провела тренировку почти в полном составе перед стартом Олимпийских игр в Пекине (Китай). На данный момент на льду отсутствует только нападающий Давид Крейчи.

Напомним, чешская хоккейная команда столкнулась с коронавирусом на старте подготовки к Олимпиаде в Пекине. Из 12 проверенных игроков у шести был положительный результат теста.

Также отмечалось, что сомнительные тесты сдали два голкипера: Шимон Грубец и Патрик Бартошак. Таким образом, в определённый момент единственным здоровым вратарём сборной Чехии оставался Роман Вилл.

Хоккейный турнир на Олимпиаде начинается в среду, 9 февраля. Сборная Чехии сыграет в группе В вместе с командами России, Дании и Швейцарии.