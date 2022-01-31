Голкиперы сборной Чехии Грубец и Бартошак сдали сомнительные тесты на коронавирус

Два игрока сборной Чехии по хоккею получили сомнительные тесты на коронавирус, сообщает iSport.cz.
Сообщается, что эти хоккеисты — вратари Шимон Грубец и Патрик Бартошак. Голкипер «Авангарда» сегодня не тренировался с национальной командой, Бартошак также пропустил занятие и не полетит вместе со сборной в Пекин.
«У Патрика Бартошака был неопределённый результат после третьего теста. Поэтому, посоветовавшись со специалистами, мы решили отложить его отъезд в качестве меры предосторожности, чтобы избежать каких-либо осложнений во время его поездки в Китай или после его прибытия на Игры», — заявил менеджер чехов Мартин Доктор.
Таким образом, в настоящий момент единственным здоровым вратарём сборной Чехии остаётся Роман Вилл. Отмечается, что часть чешской команды находится уже в Пекине, сегодня, 31 января, в Китай вылетает Вилл, а в среду вечером, 2 февраля, на Игры отправится оставшаяся часть хоккеистов.
Хоккейный турнир на Олимпиаде начинается в среду, 9 февраля. Сборная Чехии сыграет в группе В вместе с командами России, Дании и Швейцарии.
- 31 января 2022
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