Никита Гусев поделился впечатлениями от первой тренировки сборной России

Российский хоккеист Никита Гусев поделился впечатлениями после первой тренировки сборной России перед Олимпийскими играми 2022 года в Пекине (Китай).



«Все хорошо покатались, поработали. Всё хорошо, главное — начали тренироваться здесь. Нет никакой нервозности из-за тестов. Всё равно каждое утро сдавали. До конца ещё не адаптировались, а перелёт прошёл хорошо. Пока не знаю, пойду ли я на церемонию Открытия, но кто-то у нас пойдёт. Конечно, у меня была мечта нести флаг, но сейчас это будет делать достойный человек. По сравнению с Пхёнчханом здесь всё другое. Нет почти ничего хорошего. Есть ли чувство праздника? Игры начнутся — будет», цитирует Гусева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнётся в среду, 9 февраля. Сборная России в этот день встретится с командой Швейцарии. Стартовое вбрасывание — в 11:40 мск.

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