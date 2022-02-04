Два хоккеиста и член делегации сборной Швеции получили положительные ковид-тесты

Три члена сборной Швеции на Олимпийских играх в Пекине (Китай) получили положительные результаты теста на коронавирус, сообщает HockeyNews.se.
Отмечается, что это два игрока — защитники Теодор Леннстрём и Хенрик Тёммернес, а также один из членов делегации. Все трое получили положительные тесты в аэропорту, когда команда прибыла вчера, 3 февраля. Позже они были протестированы снова, во второй раз тесты были отрицательными для всех.
В настоящий момент хоккеисты и член делегации находятся в карантине, ожидая результаты третьего теста.
Примечательно, что Леннстрём, вместе с Филиппом Хольмом, ранее заменили двух хоккеистов шведской команды — Эмиля Юсе и Эрика Густафссона, которые также получили положительный ковид-тест.
Сборная Швеции проведёт первый матч на Олимпийских играх в четверг, 10 февраля, с командой Латвии (7:10 мск).
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