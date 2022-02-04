Женская сборная России по хоккею уверенно обыграла Швейцарию в стартовом матче на ОИ-2022

Женская сборная России по хоккею в первом матче предварительного раунда на Олимпийских играх 2022 года в Пекине одержала победу над командой Швейцарии со счётом 5:2 (2:1, 2:1, 1:0). Встреча прошла на стадионе «Национальный».



В составе россиянок хет-трик оформила нападающая Полина Болгарева, забившая один из голов в ситуации «четыре на пять». Ещё по одной шайбе на свой счёт записали Анна Шибанова и Екатерина Добродеева. В составе швейцарской команды отличились Лара Штальдер и Алина Мюллер.



Напомним, сборные России и Швейцарии выступают в одной группе с командами Канады, США и Финляндии. В следующей встрече подопечные Евгения Бобарико сыграют с американками. Матч пройдёт завтра, 5 февраля, начало — в 16:10 по московскому времени.

В другом матче дня сборная Китая одержала победу над командой Дании со счётом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0). Ранее в этой группе Япония переиграла Швецию (3:1), а китаянки уступили Чехии (1:3).