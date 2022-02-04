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Женская сборная России по хоккею уверенно обыграла Швейцарию в стартовом матче на ОИ-2022

Женская сборная России по хоккею уверенно обыграла Швейцарию в стартовом матче на ОИ-2022
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Женская сборная России по хоккею в первом матче предварительного раунда на Олимпийских играх 2022 года в Пекине одержала победу над командой Швейцарии со счётом 5:2 (2:1, 2:1, 1:0). Встреча прошла на стадионе «Национальный».

В составе россиянок хет-трик оформила нападающая Полина Болгарева, забившая один из голов в ситуации «четыре на пять». Ещё по одной шайбе на свой счёт записали Анна Шибанова и Екатерина Добродеева. В составе швейцарской команды отличились Лара Штальдер и Алина Мюллер.

Напомним, сборные России и Швейцарии выступают в одной группе с командами Канады, США и Финляндии. В следующей встрече подопечные Евгения Бобарико сыграют с американками. Матч пройдёт завтра, 5 февраля, начало — в 16:10 по московскому времени.

Олимпийские игры 2022 (ж). Группа A
04 февраля 2022, пятница. 07:10 МСК
Россия
Окончен
5 : 2
Швейцария
1:0 Добродеева (Вафина, Павлова) – 05:54' (5x5)   1:1 Штальдер (Кристен, Мюллер) – 17:16' (5x4)   2:1 Болгарева (Кадирова) – 17:29' (5x5)   2:2 Мюллер (Рихнер) – 26:57' (4x5)   3:2 Шибанова (Печникова, Братищева) – 30:30' (5x5)   4:2 Болгарева (Кадирова) – 37:07' (5x5)   5:2 Болгарева (Вафина) – 41:39' (4x5)

В другом матче дня сборная Китая одержала победу над командой Дании со счётом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0). Ранее в этой группе Япония переиграла Швецию (3:1), а китаянки уступили Чехии (1:3).

Олимпийские игры 2022 (ж). Группа B
04 февраля 2022, пятница. 07:10 МСК
Дания
Окончен
1 : 3
Китай
1:0 Франдсен (Йенсен, Глуд) – 08:06' (5x5)   1:1 Линь (Юй, Ван) – 36:46' (5x5)   1:2 Линь (Линь) – 59:10' (5x5)   1:3 Линь – 59:28' (en)
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