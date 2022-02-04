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Тренер женской сборной Финляндии по хоккею покинул пост по семейным обстоятельствам

Тренер женской сборной Финляндии по хоккею покинул пост по семейным обстоятельствам
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Главный тренер женской сборной Финляндии по хоккею Паси Мустонен покинет пост из-за проблем со здоровьем у одного из членов семьи, сообщает ТАСС.

«Учитывая серьёзность ситуации, решение далось мне легко. В данный момент я нужен дома. Команда останется в надёжных руках, даже если я уйду. Я также прошу нашу олимпийскую семью о конфиденциальности в этой ситуации», — заявил Мустонен.

Отмечается, что тренера заменит Юусо Тойвола. Под руководством Мустонена сборная Финляндии провела один матч на Олимпийских играх в Пекине, уступив команде США со счётом 2:5. На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане финки во главе с Мустоненом заняли третье место.

В следующем матче Финляндия сыграет в субботу, 5 февраля, со сборной Канады (7:10 мск).

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