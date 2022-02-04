Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь сборной Чехии саркастически отреагировал на открытие Олимпиады. Он на карантине

Вратарь сборной Чехии саркастически отреагировал на открытие Олимпиады. Он на карантине
Комментарии

Вратарь сборной Чехии по хоккею Шимон Грубец в своём «инстаграме» саркастически отреагировал на открытие Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай).

На видео голкипер сидит перед экраном телевизора, на котором идёт трансляция открытия Олимпиады. В этот момент на церемонии появилась вся чешская делегация. Грубец, смотря в камеру, начал махать рукой.

«Незабываемый опыт», — говорится в сообщении.

Отметим, что сейчас вратарь находится на карантине. Перед Олимпиадой Грубец и его партнёр по команде, голкипер Патрик Бартошак, получили сомнительные тесты на коронавирус.

Таким образом, в настоящий момент единственным здоровым вратарём сборной Чехии остаётся Роман Вилл. Отметим, что к этому моменту вся чешская команда прибыла в Пекин. Хоккейный турнир на Олимпиаде начинается в среду, 9 февраля. Сборная Чехии сыграет в группе В вместе с командами России, Дании и Швейцарии.

Новость по теме
Голкиперы сборной Чехии Грубец и Бартошак сдали сомнительные тесты на коронавирус
Календарь ОИ-2022
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022