Вратарь сборной Чехии саркастически отреагировал на открытие Олимпиады. Он на карантине

Вратарь сборной Чехии по хоккею Шимон Грубец в своём «инстаграме» саркастически отреагировал на открытие Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай).

На видео голкипер сидит перед экраном телевизора, на котором идёт трансляция открытия Олимпиады. В этот момент на церемонии появилась вся чешская делегация. Грубец, смотря в камеру, начал махать рукой.

«Незабываемый опыт», — говорится в сообщении.

Отметим, что сейчас вратарь находится на карантине. Перед Олимпиадой Грубец и его партнёр по команде, голкипер Патрик Бартошак, получили сомнительные тесты на коронавирус.



Таким образом, в настоящий момент единственным здоровым вратарём сборной Чехии остаётся Роман Вилл. Отметим, что к этому моменту вся чешская команда прибыла в Пекин. Хоккейный турнир на Олимпиаде начинается в среду, 9 февраля. Сборная Чехии сыграет в группе В вместе с командами России, Дании и Швейцарии.