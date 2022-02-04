Вратарь сборной Чехии саркастически отреагировал на открытие Олимпиады. Он на карантине

Вратарь сборной Чехии по хоккею Шимон Грубец в своём «инстаграме» саркастически отреагировал на открытие Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай).
На видео голкипер сидит перед экраном телевизора, на котором идёт трансляция открытия Олимпиады. В этот момент на церемонии появилась вся чешская делегация. Грубец, смотря в камеру, начал махать рукой.
«Незабываемый опыт», — говорится в сообщении.
Отметим, что сейчас вратарь находится на карантине. Перед Олимпиадой Грубец и его партнёр по команде, голкипер Патрик Бартошак, получили сомнительные тесты на коронавирус.
Таким образом, в настоящий момент единственным здоровым вратарём сборной Чехии остаётся Роман Вилл. Отметим, что к этому моменту вся чешская команда прибыла в Пекин. Хоккейный турнир на Олимпиаде начинается в среду, 9 февраля. Сборная Чехии сыграет в группе В вместе с командами России, Дании и Швейцарии.
- 4 февраля 2022
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