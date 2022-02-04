Демко назвал левый круг вбрасывания «мёдом намазанной точкой Овечкина»

Голкипер «Ванкувер Кэнакс» Тэтчер Демко перед Матчем звёзд НХЛ поделился мыслями об «офисе» капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Как отмечает североамериканский журналист Марк Лазерус на своей странице в «Твиттере», американский вратарь назвал левый круг вбрасывания «мёдом намазанной точкой Алекса Овечкина».

Отметим, что российский нападающий известен своими щелчками как раз из левого круга вбрасывания. Овечкин часто забрасывает именно из этой точки. Левый круг вбрасывания даже получил название «офис Овечкина».

Напомним, в текущем сезоне российский нападающий в 46 матчах забил 29 голов и отдал 29 результативных передач. Хоккеист идёт на пятом месте в бомбардирской гонке с 58 набранными очками.