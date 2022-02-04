The Score: Овечкин сохранил свою команду на плаву, когда она была обескровлена

Обозреватель The Score Джош Голдсмит поделился мнением о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Он считает капитана «столичных» главным фаворитом в борьбе за «Харт Трофи» — приз, вручаемый лучшему игроку сезона в НХЛ.
«Алекс Овечкин сдал положительный тест на коронавирус в начале этой недели, но, если из-за этого он не выпадет надолго из строя, он всё ещё будет бороться за «Харт Трофи».
Сказать, что результативность Овечкина в 36 лет остаётся впечатляющей, значит не сказать ничего. Говоря просто: результативный форвард был одним из лучших игроков лиги в сезоне-2021/2022. Он входит в число лидеров НХЛ по голам, очкам и среднему времени на льду среди нападающих, лидирует в лиге по броскам в створ и голам в равным составах, а также делит лидерство по очкам в равных составах. Показатели у российского снайпера благоприятны.
Кроме того, есть его результативность по сравнению со всей командой, которая является окончательным показателем ценности. Он забил в два раза больше голов и набрал на 13 очков больше, чем его ближайший товарищ по команде — Евгений Кузнецов. У Овечкина почти на 100 бросков по воротам больше (213), чем у его соотечественника (121), который также занимает второе место среди игроков «Кэпиталз» по этому показателю.
Эти несоответствия частично связаны с большим количеством пропусков из-за травм и коронавируса, но Овечкин сохранил свою команду на плаву, когда она была обескровлена — это и значит быть самым ценным игроком.
Овечкин был единственным игроком «Вашингтона», который принял участие в каждом матче в сезоне-2021/2022, прежде чем положительный тест на коронавирус вынудил его пропустить встречу с «Эдмонтоном». Капитан «Кэпиталз» по-прежнему проводит в среднем около 22 минут на льду, и его рабочая нагрузка в этом сезоне будет самой высокой со времён его четвёртого сезона в НХЛ в 2008/2009 годах. Проводя свой 17-й сезон, несмотря на нынешнюю неудачу со здоровьем, Овечкин не должен потерять «Харт Трофи», — приводит слова Голдсмита The Score.
- 4 февраля 2022
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