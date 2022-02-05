Женская сборная Канады по хоккею разгромила Финляндию на Олимпиаде, забив 11 голов

Женская сборная Канады по хоккею одержала разгромную победу в первом матче предварительного раунда Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с командой Финляндии со счётом 11:1 (2:1, 5:0, 4:0). Встреча прошла на стадионе «Укэсун Спортс-центр».

За сборную Канады отличились Сара Нурс, Брианна Дженнер, оформившие по хет-трику, Сара Филье и Лора Стейси, забросившие по две шайбы, а также Джейми Ли Рэттрей, забившая один раз.

Шайбу престижа в составе сборной Финляндии забросила Миннамари Туоминен.

Напомним, сборные Канады и Финляндии на предварительном этапе выступают в одной группе с командой России. Канадские хоккеистки сыграют с россиянками в следующем матче (7 февраля, 7:10 мск), финская команда в этот день сыграет со Швейцарией (16:10 мск).