Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Женская сборная Канады по хоккею разгромила Финляндию на Олимпиаде, забив 11 голов

Женская сборная Канады по хоккею разгромила Финляндию на Олимпиаде, забив 11 голов
Комментарии

Женская сборная Канады по хоккею одержала разгромную победу в первом матче предварительного раунда Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с командой Финляндии со счётом 11:1 (2:1, 5:0, 4:0). Встреча прошла на стадионе «Укэсун Спортс-центр».

Олимпийские игры 2022 (ж). Группа A
05 февраля 2022, суббота. 07:10 МСК
Канада
Окончен
11 : 1
Финляндия
1:0 Филье (Спунер, Томпсон) – 01:01' (5x5)   2:0 Нурс – 12:45' (5x5)   2:1 Туоминен (Холопайнен) – 18:27' (5x5)   3:1 Филье (Фаст, Спунер) – 23:22' (5x5)   4:1 Нурс (Спунер, Ли Рэттрей) – 30:01' (5x5)   5:1 Дженнер (Ларок, Пулен) – 31:20' (5x5)   6:1 Дженнер (Занди-Харт, Пулен) – 34:27' (5x5)   7:1 Стейси (Мальте, Шелтон) – 36:35' (5x5)   8:1 Ли Рэттрей (Дженнер, Белл) – 47:06' (5x5)   9:1 Нурс (Эмброуз, Спунер) – 53:07' (5x5)   10:1 Стейси (Шелтон, Белл) – 54:10' (5x5)   11:1 Дженнер (Кларк, Пулен) – 54:45' (5x5)

За сборную Канады отличились Сара Нурс, Брианна Дженнер, оформившие по хет-трику, Сара Филье и Лора Стейси, забросившие по две шайбы, а также Джейми Ли Рэттрей, забившая один раз.

Шайбу престижа в составе сборной Финляндии забросила Миннамари Туоминен.

Напомним, сборные Канады и Финляндии на предварительном этапе выступают в одной группе с командой России. Канадские хоккеистки сыграют с россиянками в следующем матче (7 февраля, 7:10 мск), финская команда в этот день сыграет со Швейцарией (16:10 мск).

Календарь женского хоккейного турнира ОИ-2022
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022