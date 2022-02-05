Женская сборная Канады по хоккею разгромила Финляндию на Олимпиаде, забив 11 голов
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Женская сборная Канады по хоккею одержала разгромную победу в первом матче предварительного раунда Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с командой Финляндии со счётом 11:1 (2:1, 5:0, 4:0). Встреча прошла на стадионе «Укэсун Спортс-центр».
Олимпийские игры 2022 (ж). Группа A
05 февраля 2022, суббота. 07:10 МСК
Канада
Окончен
11 : 1
Финляндия
1:0 Филье (Спунер, Томпсон) – 01:01' (5x5) 2:0 Нурс – 12:45' (5x5) 2:1 Туоминен (Холопайнен) – 18:27' (5x5) 3:1 Филье (Фаст, Спунер) – 23:22' (5x5) 4:1 Нурс (Спунер, Ли Рэттрей) – 30:01' (5x5) 5:1 Дженнер (Ларок, Пулен) – 31:20' (5x5) 6:1 Дженнер (Занди-Харт, Пулен) – 34:27' (5x5) 7:1 Стейси (Мальте, Шелтон) – 36:35' (5x5) 8:1 Ли Рэттрей (Дженнер, Белл) – 47:06' (5x5) 9:1 Нурс (Эмброуз, Спунер) – 53:07' (5x5) 10:1 Стейси (Шелтон, Белл) – 54:10' (5x5) 11:1 Дженнер (Кларк, Пулен) – 54:45' (5x5)
За сборную Канады отличились Сара Нурс, Брианна Дженнер, оформившие по хет-трику, Сара Филье и Лора Стейси, забросившие по две шайбы, а также Джейми Ли Рэттрей, забившая один раз.
Шайбу престижа в составе сборной Финляндии забросила Миннамари Туоминен.
Напомним, сборные Канады и Финляндии на предварительном этапе выступают в одной группе с командой России. Канадские хоккеистки сыграют с россиянками в следующем матче (7 февраля, 7:10 мск), финская команда в этот день сыграет со Швейцарией (16:10 мск).
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