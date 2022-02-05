Плющев — о завершении регулярки: команды, которые могли попасть в плей-офф, будут обижены

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о предложении КХЛ не доигрывать регулярный чемпионат.

«Ситуация очень читаемая. Пандемия вмешалась в календарь. Мы позволили себе больше месяца готовиться к Олимпиаде. Конечно, надо заканчивать, но сколько команд будет участвовать в плей-офф? Я предлагал расширять зону плей-офф. Наверное, начинать с плей-офф логично. Но, конечно, те команды, которые могли попасть в зону плей-офф, будут обижены. Можно было расширить зону, все были бы довольны. Варианты были. Надо не обсуждать вдвоём, втроём, а объективно на всё смотреть», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее стало известно, что руководство КХЛ предложило не доигрывать регулярный чемпионат. 16 команд, которые пройдут в плей-офф, предлагается определить по проценту побед. Это связано с тем, что команды провели разное количество матчей.