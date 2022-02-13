Расписание трансляций игрового дня хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

Хоккейный турнир Олимпийских игр 2022 года продолжится 13 февраля в Пекине (Китай). В первой встрече дня сыграют сборные Словакии и Латвии.



Расписание трансляций пятого игрового дня хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022 13 февраля



Группа C:

07:10. Словакия — Латвия — «Матч! Игра»;



11:40. Финляндия — Швеция — «Матч ТВ».



Группа А:

16:10. Китай — Канада;



16:10. США — Германия — «Матч ТВ»; «Матч! Арена».



Напомним, Олимпийские игры в Пекине начались 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Хоккейный турнир стартовал 9 февраля, а закончится 20 февраля. Сборная России выступает в группе B с командами Чехии, Швейцарии и Дании. В группе A играют сборные Канады, США, Германии и Китая. В группу C попали команды Финляндии, Швеции, Латвии и Словакии.