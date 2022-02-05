Бабаев: вызывает недоумение, что чемпионат КХЛ отменили по чьей-то прихоти

Хоккейный агент Шуми Бабаев прокомментировал предложение КХЛ не доигрывать регулярный чемпионат.
«Я считаю это решение неправильным. Понимаю, что для клубов, которые не попадают в плей-офф, лучше не доигрывать сезон и сэкономить деньги. Но это несправедливо. Моё мнение — надо было играть во время олимпийской паузы. Если какой-то клуб отказывается — записывать поражения, зато играли бы те команды, которые хотят. Надо было провести все матчи в полном объёме, чтобы команды подошли к плей-офф более готовыми. Вызывает недоумение, что чемпионат отменили по чьей-то прихоти. Нарушен спортивный принцип. Посмотрите — в Европе команды играют. Если больше двух игроков вызваны в сборную — матчи переносят.
Некоторые игроки недовольны, потому что из-за преждевременной остановки чемпионата лишаются бонусов за голы и очки? Это одна из тех причин, по которым команды из нижней части таблицы не захотели доигрывать чемпионат. Многие игроки не успели набрать бонусы и недополучат за это деньги. Кому-то может не хватить одного очка. Это совершенно несправедливо по отношению к хоккеистам. Как определять лучших снайперов и бомбардиров сезона? Кто-то сыграл больше матчей, кто-то — меньше. Получается, надо будет рассчитывать по коэффициентам — набрал человек свои бонусы или нет. Тогда будет хоть какая-то справедливость. Также игроки сейчас тренируются по полной программе, как во время предсезонки. А матчей больше не будет, и половина хоккеистов не станет выступать за эту команду в новом сезоне. К чему это? Это решение, может быть, и обдуманное, но не полностью и не со всех сторон. Кто-то продавил, и необязательно топ-команды — в этом заинтересованы и клубы из нижней части таблицы», — приводит слова Бабаева «Рейтинг Букмекеров».
- 5 февраля 2022
-
15:24
-
15:10
-
14:52
-
14:30
-
14:20
-
14:10
-
13:51
-
13:50
-
13:32
-
13:15
-
12:52
-
12:32
-
12:15
-
11:53
-
11:25
-
11:22
-
11:16
-
11:02
-
10:44
-
10:38
-
10:36
-
10:23
-
10:16
-
10:00
-
09:46
-
09:30
-
09:24
-
09:05
-
08:58
-
08:49
-
08:32
-
08:23
-
07:51
-
07:31
-
06:58