Бабаев: вызывает недоумение, что чемпионат КХЛ отменили по чьей-то прихоти

Хоккейный агент Шуми Бабаев прокомментировал предложение КХЛ не доигрывать регулярный чемпионат.

«Я считаю это решение неправильным. Понимаю, что для клубов, которые не попадают в плей-офф, лучше не доигрывать сезон и сэкономить деньги. Но это несправедливо. Моё мнение — надо было играть во время олимпийской паузы. Если какой-то клуб отказывается — записывать поражения, зато играли бы те команды, которые хотят. Надо было провести все матчи в полном объёме, чтобы команды подошли к плей-офф более готовыми. Вызывает недоумение, что чемпионат отменили по чьей-то прихоти. Нарушен спортивный принцип. Посмотрите — в Европе команды играют. Если больше двух игроков вызваны в сборную — матчи переносят.



Некоторые игроки недовольны, потому что из-за преждевременной остановки чемпионата лишаются бонусов за голы и очки? Это одна из тех причин, по которым команды из нижней части таблицы не захотели доигрывать чемпионат. Многие игроки не успели набрать бонусы и недополучат за это деньги. Кому-то может не хватить одного очка. Это совершенно несправедливо по отношению к хоккеистам. Как определять лучших снайперов и бомбардиров сезона? Кто-то сыграл больше матчей, кто-то — меньше. Получается, надо будет рассчитывать по коэффициентам — набрал человек свои бонусы или нет. Тогда будет хоть какая-то справедливость. Также игроки сейчас тренируются по полной программе, как во время предсезонки. А матчей больше не будет, и половина хоккеистов не станет выступать за эту команду в новом сезоне. К чему это? Это решение, может быть, и обдуманное, но не полностью и не со всех сторон. Кто-то продавил, и необязательно топ-команды — в этом заинтересованы и клубы из нижней части таблицы», — приводит слова Бабаева «Рейтинг Букмекеров».