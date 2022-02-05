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Стали известны пары плей-офф Континентальной хоккейной лиги

Стали известны пары плей-офф Континентальной хоккейной лиги
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Сегодня, 5 февраля, Континентальная хоккейная лига объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата. Пары плей-офф будут определены по проценту набранных очков.

Пары плей-офф Западной конференции:

СКА – «Динамо» Минск
«Йокерит» — «Спартак»
ЦСКА — «Локомотив»
«Динамо» М — «Северсталь»

Пары плей-офф Восточной конференции:
«Металлург» — «Барыс»
«Трактор» — «Нефтехимик»
«Ак Барс» — «Авангард»
«Салават Юлаев» — «Сибирь»

Сообщается, что матчи плей-офф начнутся с 1 марта.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции вышли в розыгрыш Кубка Гагарина по проценту набранных очков от общего количества. Команды, указанные первыми, будут начинать серии плей-офф на домашнем льду.

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