Стали известны пары плей-офф Континентальной хоккейной лиги

Сегодня, 5 февраля, Континентальная хоккейная лига объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата. Пары плей-офф будут определены по проценту набранных очков.



Пары плей-офф Западной конференции:



СКА – «Динамо» Минск

«Йокерит» — «Спартак»

ЦСКА — «Локомотив»

«Динамо» М — «Северсталь»



Пары плей-офф Восточной конференции:

«Металлург» — «Барыс»

«Трактор» — «Нефтехимик»

«Ак Барс» — «Авангард»

«Салават Юлаев» — «Сибирь»



Сообщается, что матчи плей-офф начнутся с 1 марта.



Напомним, по итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции вышли в розыгрыш Кубка Гагарина по проценту набранных очков от общего количества. Команды, указанные первыми, будут начинать серии плей-офф на домашнем льду.

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