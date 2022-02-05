Якупов ответил на вопрос, почему у него, первого драфта НХЛ, не сложилась там карьера

Нападающий омского «Авангарда» Наиль Якупов рассказа о работе с Бобом Хартли, а также ответил на вопрос, почему у первого номера драфта НХЛ не задалась карьера за океаном.



Стал ли Боб Хартли лучшим тренером в биографии наряду с Ральфом Крюгером в «Эдмонтоне»? С Рафом не так много удалось поработать, всего несколько месяцев. А Хартли на 100% в моем тренерском топе, несмотря на свою дотошность и щепетильность. Многим он нравится, кому-то не нравится, но просто так Кубок Гагарина не выигрывают. У меня с ним, слава богу, всё складывается хорошо. Я умею выполнять задачи, которые ставит передо мной тренер. С уважением отношусь к этому человеку.



Закрыл ли для себя НХЛ? НХЛ для себя пока не закрыл, но и не думаю. Глупо было бы сейчас об этом думать, когда я в «Авангарде». У меня контракт, всё хорошо, скоро плей-офф. Не приходится думать об НХЛ. Поживём — увидим.



Есть ли понимание, почему у меня, первого номера драфта, в НХЛ сложилось так, а не иначе? Не заморачиваюсь на эту тему. У меня было и хороших моментов достаточно. Нельзя сказать, что у меня там совсем не сложилось. Много факторов, перемен там случилось. Нет какого-то одного фактора. Вот если бы можно было отмотать время назад и что-то поменять, то постарался бы. Возможно, в силу моей молодости я не был до конца простым, иногда можно было сделать по-другому. Да сейчас легко рассуждать, было 18, сейчас 28 лет. Старался, делал всё возможное. Может быть, нужно было оставаться в НХЛ, всё-таки первый номер драфта.



Привык решать за себя сам. Всё равно получил хороший опыт в хороших командах, поиграл с приличными хоккеистами. Учился, общался, знакомился. Повторюсь, получил отличный опыт, уже здесь, дома, его использую. Я не только в хоккей там играл, но и жил, целых 8 лет — это тоже опыт. Это успех для меня. Язык выучил, да много чего узнал», – цитирует Якупова «Татар-информ».