Ассист Кузнецова помог команде Столичного дивизиона выйти в финал Матча звёзд НХЛ

Сегодня, 5 февраля, в Парадайс (США) на «Ти-Мобайл Арене» проходила встреча 1/2 финала Матча всех звёзд, в котором встречались команды Тихоокеанского и Столичного дивизионов. Игра проходила в формате двух периодов по 10 минут и завершилась победой Столичного дивизиона со счётом 6:4 (3:1, 3:3).

В составе Тихоокеанского дивизиона отличились Тимо Майер, Джонатан Маршессо, Джордан Эберле и Марк Стоун. У Столичного дивизиона голами отметились Том Уилсон, Клод Жиру, Себастьян Ахо, Джек Хьюз (дубль) и Джейк Гюнцель. Также результативной передачей отметился российский форвард Евгений Кузнецов.



В финале команде Столичного дивизиона встретится с победителем матча с участием Центрального и Атлантического дивизионов.