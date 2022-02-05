Ассист Кузнецова помог команде Столичного дивизиона выйти в финал Матча звёзд НХЛ
Поделиться
Сегодня, 5 февраля, в Парадайс (США) на «Ти-Мобайл Арене» проходила встреча 1/2 финала Матча всех звёзд, в котором встречались команды Тихоокеанского и Столичного дивизионов. Игра проходила в формате двух периодов по 10 минут и завершилась победой Столичного дивизиона со счётом 6:4 (3:1, 3:3).
В составе Тихоокеанского дивизиона отличились Тимо Майер, Джонатан Маршессо, Джордан Эберле и Марк Стоун. У Столичного дивизиона голами отметились Том Уилсон, Клод Жиру, Себастьян Ахо, Джек Хьюз (дубль) и Джейк Гюнцель. Также результативной передачей отметился российский форвард Евгений Кузнецов.
В финале команде Столичного дивизиона встретится с победителем матча с участием Центрального и Атлантического дивизионов.
Комментарии
- 5 февраля 2022
-
23:56
-
23:21
-
21:43
-
21:38
-
20:33
-
20:13
-
19:58
-
19:54
-
19:51
-
19:35
-
19:33
-
19:30
-
19:25
-
19:21
-
19:17
-
19:09
-
19:01
-
18:46
-
18:45
-
18:42
-
18:34
-
18:31
-
18:27
-
18:21
-
18:14
-
18:13
-
18:07
-
18:01
-
17:57
-
17:57
-
17:45
-
17:39
-
17:03
-
16:35
-
16:28
Партнерский контент