Бриндамор о матче звёзд НХЛ: Кузнецов меня вообще шокировал больше всех

Тренер Столичного дивизион Род Бриндамор высказался об игре российского нападающего Евгения Кузнецова на Матче звёзд Национальной хоккейной лиги.

«Кузнецов меня вообще шокировал больше всех. Парень в первой игре забил в стартовой смене, во второй сделал то же самое, потом пахал в защите и при этом с его лица ни на секунду не сходила улыбка. Думаю, это и стало залогом нашей победы: ребята развлекались, но в то же время стремились добиться результата», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, Столичный дивизион стал победителем Матча звёзд, обыграв в финальном матче турнира Центральный дивизион со счётом 5:3. Евгений Кузнецов стал автором одной из заброшенных шайб.