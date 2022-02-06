Бриндамор о матче звёзд НХЛ: Кузнецов меня вообще шокировал больше всех
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Тренер Столичного дивизион Род Бриндамор высказался об игре российского нападающего Евгения Кузнецова на Матче звёзд Национальной хоккейной лиги.
«Кузнецов меня вообще шокировал больше всех. Парень в первой игре забил в стартовой смене, во второй сделал то же самое, потом пахал в защите и при этом с его лица ни на секунду не сходила улыбка. Думаю, это и стало залогом нашей победы: ребята развлекались, но в то же время стремились добиться результата», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, Столичный дивизион стал победителем Матча звёзд, обыграв в финальном матче турнира Центральный дивизион со счётом 5:3. Евгений Кузнецов стал автором одной из заброшенных шайб.
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