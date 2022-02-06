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Гол Кузнецова помог Столичному дивизиону обыграть Центральный в финале Матча звёзд

Гол Кузнецова помог Столичному дивизиону обыграть Центральный в финале Матча звёзд
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился финальный Матч всех звёзд, в котором встречались команды Центрального и Столичного дивизионов. Игра проходила в формате двух периодов по 10 минут и завершилась победой Столичного дивизиона со счётом 5:3.

В составе победителей отличились Евгений Кузнецов, Клод Жиру (дважды), Крис Крайдер и Джек Хьюз.

За Центральный дивизион забивали Назим Кадри, Джо Павелски и Клейтон Келлер. Российский нападающий Кирилл Капризов отметился результативной передачей.

Напомним, в полуфинале Матча звёзд НХЛ Столичный дивизион обыграл Тихоокеанский дивизион со счётом 6:4. Центральный дивизион, в свою очередь, в полуфинале одержал победу над Атлантическим дивизионом со счётом 8:5.

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