Женская сборная Канады по хоккею отказывается выходить на матч с Россией

В 07:10 мск на Олимпийских играх-2022 в Пекине на стадионе «Укэсон» должна была начаться встреча между женскими хоккейными сборными Канады и России. Несмотря на проведенную предыгровую разминку, канадские хоккеистки отказались выходить на игру, сообщает Олимпийский комитет России в «Телеграме».

Матч был отложен на неопределённое время. По неофициальной информации сборная Канады не выходит на площадку, так как не получила информацию по тестам российских спортсменок на коронавирус.

Напомним, в прошлом матче российская национальная сборная встречалась с командой США и уступила со счётом 0:5.

Помимо России, США, Финляндии и Швейцарии, в группе A выступает сборная Канады, которая занимает первое место. Канадки за два матча забросили 23 шайбы, пропустив при этом только дважды.

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