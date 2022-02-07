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Хоккеистки сборной России и судьи вышли на 3-й период без масок, канадки по-прежнему в них

Хоккеистки сборной России и судьи вышли на 3-й период без масок, канадки по-прежнему в них
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В эти минуты на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Укэсун» проходит матч между женскими хоккейными сборными Канады и России. Встреча, несмотря на проведённую предыгровую разминку, была отложена на час из-за отказа канадской команды выходить на матч, пока они не увидят результаты тестов российской сборной на коронавирус.

После второго периода россиянки уступали со счётом 1:4. На третий период сборная России, а также судьи вышли без медицинских масок. Канадские хоккеистки по-прежнему играют в масках.

Напомним, изначально обе команды вышли на матч в масках. Хоккеистки сборной Канады будут играть в масках до тех пор, пока не придут результаты тестов на коронавирус от российской сборной.

В прошлом матче российская национальная сборная встречалась с командой США и уступила со счётом 0:5.

Помимо России и Канады, в группе A выступают сборные США, Финляндии и Швейцарии.

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