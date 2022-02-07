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Женская сборная России отыграла одну шайбу в матче с Канадой

Женская сборная России отыграла одну шайбу в матче с Канадой
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В эти минуты на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Укэсун» проходит матч между женскими хоккейными сборными Канады и России. Встреча, несмотря на проведённую предыгровую разминку, была отложена на час из-за отказа канадской команды выходить на матч, пока они не увидят результаты тестов на коронавирус от российской сборной.

К 39-й минуте счёт в матче — 4:1 в пользу канадской команды. На 38-й минуте Анна Шохина отыграла одну шайбу, забив с передачи Александры Вафиной.

Напомним, обе команды вышли на матч в масках. Хоккеистки сборной Канады будут играть в масках до тех пор, пока не придут тесты на коронавирус от российской сборной.

В прошлом матче российская национальная сборная встречалась с командой США и уступила со счётом 0:5.

В группе A выступают сборные России, США, Финляндии, Швейцарии и Канады. Канадки занимают первое место, забросив за два матча 23 шайбы и пропустив при этом только дважды – по шайбе в каждом из матчей. Их соперницами были Финляндия и Швейцария.

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