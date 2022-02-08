Назаров — о турнире в Сочи: приглашаю всех болельщиков, гарантирую, что скучно не будет

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров рассказал о предстоящем в Сочи товарищеском турнире Sochi Winter Cup, в котором примут участие три клуба КХЛ.



«Параллельно с Олимпийскими играми в Сочи стартует интереснейший турнир Sochi Winter Cup, в котором примет участие наша команда, а также «Адмирал» и СКА. Турнир пройдёт с 9 по 11 февраля. Обещаю интригу и захватывающую борьбу на каждом участке льда. Гарантирую, что скучно не будет. С удовольствием приглашаю болельщиков посетить матчи», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



Расписание турнира:



9 февраля, среда, «Сочи» – СКА, 19:30 мск.

10 февраля, четверг, «Сочи» – «Адмирал», 18:00 мск.

11 февраля, пятница, «Адмирал» – СКА, 19:30 мск.