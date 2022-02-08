Ковальчук: хочется скорее начать Олимпиаду. Ковальчук-менеджер волнуется больше, чем игрок

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук прокомментировал заявку команды на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай), а также рассказал о настроении перед первым матчем на турнире со Швейцарией.



«25 человек заявили, всех увидели на льду сейчас, плюс Плотников и Билялов. Анисимов не в заявке, тренировался сегодня и вчера. Со спецбригадами определились уже, просто есть разные обстоятельства, надо всем ребятам дать попробовать сыграть на тренировке. Швейцарцев тренерский штаб разобрал.



Волнение? Уже хочется поскорее начать турнир. Сегодня была контрольная тренировка. Думаю, все в хорошем настроении и заряжены. Больше волнуется сейчас Ковальчук-менеджер или Ковальчук-игрок? Конечно, менеджер. Легче играть, чем сидеть на трибуне и переживать», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.