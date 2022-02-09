«Оттава» победила «Каролину», у Андрея Свечникова один гол

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Оттава Сенаторз» принимала «Каролину Харрикейнз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:3.
У хозяев на 2-й минуте отметился голом Брэди Ткачук, потом через 7 минут забил Алекс Форметон. В самом начале второго периода, на 21-й минуте Ткачук оформил дубль. Последнюю шайбу для хозяев забросил Крис Тирни на 23-й минуте.
Примечательно, что на 43-й минуте российский нападающий Андрей Свечников забросил 17-ю шайбу в сезоне. Ассистировал ему американский защитник Джейкоб Славин.
Потом на 54-й минуте ещё одну шайбу отыграл Брендан Смит, а на 59-й минуте Винсент Трочек забил последний в матче гол.
Российский защитник Артём Зуб очков не набрал, у Никиты Зайцева коэффициент полезности – «-2».
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