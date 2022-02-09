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«Оттава» победила «Каролину», у Андрея Свечникова один гол

«Оттава» победила «Каролину», у Андрея Свечникова один гол
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В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Оттава Сенаторз» принимала «Каролину Харрикейнз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:3.

У хозяев на 2-й минуте отметился голом Брэди Ткачук, потом через 7 минут забил Алекс Форметон. В самом начале второго периода, на 21-й минуте Ткачук оформил дубль. Последнюю шайбу для хозяев забросил Крис Тирни на 23-й минуте.

Примечательно, что на 43-й минуте российский нападающий Андрей Свечников забросил 17-ю шайбу в сезоне. Ассистировал ему американский защитник Джейкоб Славин.

Потом на 54-й минуте ещё одну шайбу отыграл Брендан Смит, а на 59-й минуте Винсент Трочек забил последний в матче гол.

Российский защитник Артём Зуб очков не набрал, у Никиты Зайцева коэффициент полезности – «-2».

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2022, среда. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Ткачук (Штюцле, Холден) – 01:11' (5x5)   2:0 Форментон (Браун, Пол) – 08:27' (5x5)   3:0 Ткачук (Штюцле, Холден) – 20:40' (4x4)   4:0 Тирни – 22:54' (5x5)   4:1 Свечников (Славин) – 42:07' (5x5)   4:2 Смит (Нидеррайтер, Стаал) – 53:54' (5x5)   4:3 Трочек (Смит, Славин) – 58:48' (6x5)
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