Брэд Маршан не пускал Кросби на скамейку запасных взять новую клюшку

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Питтсбург Пингвинз» на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США). Гости победили со счётом 4:2 и прервали четырёхматчевую серию поражений.



В одном из моментов матча капитан «пингвинов» Сидни Кросби потерял клюшку. Канадский нападающий быстро направился к скамейке запасных, чтобы поскорее получить новую клюшку и вернуться в матч. Однако нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан встал на пути Кросби и в течение нескольких секунд блокировал канадца, мешая тому добраться до скамейки запасных.



Видео момента можно посмотреть здесь.



«Питтсбург Пингвинз» выиграл впервые с 26 января и прервал четырёхматчевую серию поражений, 11 февраля команда отправится в гости к «Оттаве Сенаторз», а «Бостон» примет «Каролину Харрикейнз».

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