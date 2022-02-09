Маршан помешал вратарю «Питтсбурга» отдать шайбу болельщикам
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Питтсбург Пингвинз» на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США). Гости победили со счётом 4:2 и прервали четырёхматчевую серию поражений.
Во время паузы в матче вратарь «пингвинов» Тристан Джерри подъехал к борту и, клюшкой подняв шайбу, сбирался перекинуть её через стекло — фанатам. В этот момент к голкиперу подъехал нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан и выбил шайбу с клюшки Джерри, поймав её и укатившись оттуда.
Видео момента можно посмотреть здесь.
«Питтсбург Пингвинз» выиграл впервые с 26 января и прервали четырёхматчевую серию поражений, 11 ферваля команда отправится в гости к «Оттаве Сенаторз», а «Бостон» примет «Каролину Харрикейнз».
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