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Американский журналист: удар Слепышева недостаточно серьёзный для удаления до конца матча

Американский журналист: удар Слепышева недостаточно серьёзный для удаления до конца матча
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Американский журналист CBC Sports Ник Мюррей на своей странице в «Твиттере» прокомментировал момент стартового матча мужской сборной России на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) со Швейцарией.

«Хм, интересно.

Антон Слепышев получил двойной малый штраф за удар головой. Но в правилах ИИХФ говорится, что двойное малое удаление должно быть лишь за «попытку» удара. Фактический контакт может повлечь большой штраф или удаление до конца матча (я не думаю, что этот удар был достаточно серьёзным для пропуска матча)», — говорится в сообщении.

На 37-й минуте встречи нападающий российской сборной Антон Слепышев слегка ударил игрока Швейцарии головой. Сначала судьи назначали двойной малый штраф, однако после этого пошли пересматривать эпизод и оставили своё решение в силе.

Отметим, что Слепышева могли удалить до конца матча.

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