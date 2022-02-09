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Форвард сборной России Слепышев получил двойной малый штраф за удар швейцарца головой

Форвард сборной России Слепышев получил двойной малый штраф за удар швейцарца головой
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В эти минуты на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» проходит стартовый матч турнира между мужскими хоккейными сборными России и Швейцарии. К концу второго периода встречи в счёте ведут подопечные Алексея Жамнова — 1:0.

На 37-й минуте встречи нападающий российской сборной Антон Слепышев слегка ударил игрока Швейцарии головой. Сначала судьи назначали двойной малый штраф, затем пошли пересматривать эпизод, но оставили своё решение в силе.

Отметим, что Слепышева могли удалить до конца матча.

Напомним, первый матч на турнире подопечные Алексея Жамнова проводят сегодня, 9 февраля, с командой Швейцарии. Встреча стартовала в 11:40 по московскому времени. Также на групповом этапе российская команда сыграет с Данией (11 февраля, 07:10 по московскому времени) и Чехией (12 февраля, 16:10 мск).

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