Форвард сборной России Слепышев получил двойной малый штраф за удар швейцарца головой

В эти минуты на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» проходит стартовый матч турнира между мужскими хоккейными сборными России и Швейцарии. К концу второго периода встречи в счёте ведут подопечные Алексея Жамнова — 1:0.

На 37-й минуте встречи нападающий российской сборной Антон Слепышев слегка ударил игрока Швейцарии головой. Сначала судьи назначали двойной малый штраф, затем пошли пересматривать эпизод, но оставили своё решение в силе.

Отметим, что Слепышева могли удалить до конца матча.

Напомним, первый матч на турнире подопечные Алексея Жамнова проводят сегодня, 9 февраля, с командой Швейцарии. Встреча стартовала в 11:40 по московскому времени. Также на групповом этапе российская команда сыграет с Данией (11 февраля, 07:10 по московскому времени) и Чехией (12 февраля, 16:10 мск).