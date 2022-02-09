«Творчества хватает». Главный тренер сборной России — о победе 1:0 над Швейцарией

Главный тренер мужской сборной России по хоккею Алексей Жамнов поделился мыслями после победы в стартовом матче мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с национальной командой Швейцарии (1:0).

«Бригада меньшинства — самое большое удовлетворение? Ребята молодцы, выстояли. Думаю, сегодня все молодцы. Первый матч, давно не играли. Такие матчи нужны, чтобы сплотить ребят, чтобы они понимали, что Олимпиада — это другой уровень и что игровая дисциплина будет решать многое. Если все ребята будут это понимать, думаю, в дальнейшем у нас будет намного меньше проблем.

По матчу с Швейцарией показалось, что команде не хватает творчества? Посмотрим. Думаю, творчества хватает. С каждым матчем будем прибавлять, и появится творчество. Есть ощущение, что команда должна и в физике прибавить? У нас всё нормально, всё идёт по плану. Мы готовимся к каждому матчу. Нет такого, что ребята просели в ходе встречи.

Как ждали утром тесты? С тревогой. Ещё раз говорю, от нас тут мало что зависит. Мы просыпаемся и сдаём тесты. Пока всё складывается хорошо», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.