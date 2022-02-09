«Для меня любой итог матча был бы победным». Фазель — о матче Олимпиады Россия — Швейцария

Почётный президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал победу сборной России в стартовом матче мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с национальной командой Швейцарии (1:0).

«Для Швейцарии это был хороший старт на Олимпиаде, да и россияне сыграли хорошо. Особенно выделю вратарей — они были на высоте. Российская команда показалась мне очень сильной физически. Если же говорить о качестве игры, то это лишь первый матч, это очень сложно для всех. Я бы не назвал матч плохим по качеству. Просто командам пока тяжело на старте.



Что же касается результата, то я оказался в выигрышном положении. Россия навсегда в моём сердце. Для меня любой итог матча оказался бы победным», — приводит слова Фазеля «РИА Новости Спорт».