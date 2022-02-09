Голкипер Дании Себастьян Дам — лучший игрок первого дня Олимпиады-2022

Международная федерация хоккея (ИИХФ) в «Твиттере» запустила опрос среди болельщиков на определение лучшего игрока дня. На выбор предоставлялись две кандидатуры: голкипер сборной Дании Себастьян Дам и форвард сборной России Антон Слепышев. По итогам голосования победил датчанин, набравший 79,1%. У россиянина было 20,9% голосов.



Напомним, Слепышев забросил единственную шайбу в матче Россия – Швейцария, Дам отразил 39 бросков сборной Чехии из 40 и помог датчанам одержать победу в первом в истории матче Дании на Олимпийских играх.



Отметим, команды выступают в группе B. В квартете A играют команды Германии, США, Канады и Китая, в группе C – Финляндия, Латвия, Словакия и Швеция.



10 февраля состоятся четыре матча на Олимпиаде:



7:10 мск, Швеция – Латвия;

11:40 мск, Финляндия – Словакия;

16:10 мск, Канада – Германия;

16:10 мск, США – Китай.

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