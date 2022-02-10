Фёдоров: самая результативная связка Шипачёв-Галиев? Это мнение. Я лично его уважаю

Тренер сборной России Сергей Федоров рассказал о тренировочном процессе национальной команды на Олимпиаде.



«Хоккей — это такая игра, где наши некреативные звенья (на ваш взгляд они такие) тоже владеют шайбой. У нас каждое звено может сыграть в атаке и забить. Согласен, что звено Шипачёва креативное, ребята с определённым уровнем мастерства. Они должны играть с шайбой, должны играть правильно и делать результат. Но я считаю, что у нас команда не рабоче-крестьянская. У нас хорошая команда, все лучшие игроки России, которые обязаны делать результат из игры в игру.



Есть мнение что самая результативная связка Шипачёв-Галиев, а сборной ее разбили? Это мнение. Я лично уважаю это мнение. Но на данный момент у нас вот так.



Плющев сказал, что у нас восемь вариантов большинства, а в матче со Швейцарии оно не сработало? У нас нет тренера, который отвечает за большинство в полном объёме, все участвуют в процессе. Мнение – это мнение. У нас не восемь розыгрышей. У нас есть 10-12 человек, которые будут играть в большинстве. Мы чётко понимаем, какие задачи перед какой бригадой стоят. Например, Гусев-Шипачёв — это больше разыгрывающий вариант. Григоренко, Галиев, Чибисов — более бросающий», – передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.