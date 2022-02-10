Россия — Дания на Олимпиаде-2022: история личных встреч и статистика матчей

Завтра, 11 февраля, в Пекине (Китай) мужская сборная России по хоккею проведёт второй матч на зимних Олимпийских играх 2022 года. Команда Алексея Жамнова сыграет со сборной Дании, начало встречи — в 07:10 мск.

Ранее на Олимпийских играх (сборная России принимает участие с 1994 года) пути команд никогда не пересекались. В свою очередь, на чемпионатах мира сборные России и Дании играли 11 раз. Россияне победили во всех 11 играх, в том числе и на последнем чемпионате мира, который проходил в Латвии.

ЧМ Место проведения Стадия турнира Соперники Счёт Авторы голов ЧМ-2003 Финляндия Предварительный этап Россия — Дания 6:1 Прошкин, Суглобов (3), Ковальчук, Сапрыкин — Ларсен ЧМ-2004 Чехия Предварительный этап Россия — Дания 6:2 Яшин, Башкиров, Скугарев, Сушинский, Овечкин, Прокопьев — Стаал, Грин ЧМ-2007 Россия Предварительный этап Россия — Дания 9:1 Зарипов, Никулин, Малкин, Счастливый, Марков, А. Морозов, Кулёмин, Овечкин, Фролов — Йенсен ЧМ-2008 Канада Предварительный этап Россия — Дания 4:1 Афиногенов, Овечкин, Фёдоров, Горовиков — Столь ЧМ-2010 Германия Групповой раунд Россия — Дания 6:1 Дацюк (3), Овечкин, Малкин, Кулёмин — Кристенсен ЧМ-2011 Словакия Групповой раунд Россия — Дания 4:3 Зиновьев (3), Артюхин — Хартт, Бёдкер (2) ЧМ-2012 Швеция Групповой раунд Россия — Дания 3:1 Медведев, Малкин, Калинин — Эллер ЧМ-2015 Чехия Групповой раунд Россия — Дания 5:2 Панарин, Мозякин (2), Дадонов, Тарасенко — Грин, Спеллинг ЧМ-2016 Россия Групповой раунд Россия — Дания 10:1 Марченко, Чудинов, Зайцев, Мозякин (2), Широков, Дадонов, Шипачёв (2), Панарин — Хансен ЧМ-2017 Германия Групповой раунд Россия — Дания 3:0 Киселевич, Плотников, Гусев ЧМ-2021 Латвия Групповой раунд Россия — Дания 3:0 И. Морозов, Барабанов, Воронков