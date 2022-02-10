Россия — Дания на Олимпиаде-2022: история личных встреч и статистика матчей
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Завтра, 11 февраля, в Пекине (Китай) мужская сборная России по хоккею проведёт второй матч на зимних Олимпийских играх 2022 года. Команда Алексея Жамнова сыграет со сборной Дании, начало встречи — в 07:10 мск.
Ранее на Олимпийских играх (сборная России принимает участие с 1994 года) пути команд никогда не пересекались. В свою очередь, на чемпионатах мира сборные России и Дании играли 11 раз. Россияне победили во всех 11 играх, в том числе и на последнем чемпионате мира, который проходил в Латвии.
|ЧМ
|Место проведения
|Стадия турнира
|Соперники
|Счёт
|Авторы голов
|ЧМ-2003
|Финляндия
|Предварительный этап
|Россия — Дания
|6:1
|Прошкин, Суглобов (3), Ковальчук, Сапрыкин — Ларсен
|ЧМ-2004
|Чехия
|Предварительный этап
|Россия — Дания
|6:2
|Яшин, Башкиров, Скугарев, Сушинский, Овечкин, Прокопьев — Стаал, Грин
|ЧМ-2007
|Россия
|Предварительный этап
|Россия — Дания
|9:1
|Зарипов, Никулин, Малкин, Счастливый, Марков, А. Морозов, Кулёмин, Овечкин, Фролов — Йенсен
|ЧМ-2008
|Канада
|Предварительный этап
|Россия — Дания
|4:1
|Афиногенов, Овечкин, Фёдоров, Горовиков — Столь
|ЧМ-2010
|Германия
|Групповой раунд
|Россия — Дания
|6:1
|Дацюк (3), Овечкин, Малкин, Кулёмин — Кристенсен
|ЧМ-2011
|Словакия
|Групповой раунд
|Россия — Дания
|4:3
|Зиновьев (3), Артюхин — Хартт, Бёдкер (2)
|ЧМ-2012
|Швеция
|Групповой раунд
|Россия — Дания
|3:1
|Медведев, Малкин, Калинин — Эллер
|ЧМ-2015
|Чехия
|Групповой раунд
|Россия — Дания
|5:2
|Панарин, Мозякин (2), Дадонов, Тарасенко — Грин, Спеллинг
|ЧМ-2016
|Россия
|Групповой раунд
|Россия — Дания
|10:1
|Марченко, Чудинов, Зайцев, Мозякин (2), Широков, Дадонов, Шипачёв (2), Панарин — Хансен
|ЧМ-2017
|Германия
|Групповой раунд
|Россия — Дания
|3:0
|Киселевич, Плотников, Гусев
|ЧМ-2021
|Латвия
|Групповой раунд
|Россия — Дания
|3:0
|И. Морозов, Барабанов, Воронков
Комментарии
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