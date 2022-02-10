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Рейтинг хоккейных сборных после первого тура на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

Рейтинг хоккейных сборных после первого тура на Олимпийских играх — 2022 в Пекине
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На мужском хоккейном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) состоялся первый тур. 12 команд из трёх групп провели свои встречи. «Чемпионат» представляет рейтинг сборных на хоккейном турнире на Олимпиаде.

Общая таблица хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022 на данный момент

1. США – 3 очка (8:0);
2. Финляндия – 3 очка (6:2);
3. Дания – 3 очка (2:1);
4. Канада – 3 очка (5:1);
5. Швеция – 3 очка (3:2);
6. Россия – 3 очка (1:0);
7. Латвия – 0 очков (2:3);
8. Чехия – 0 очков (1:2);
9. Германия – 0 очков (1:5);
10. Швейцария – 0 очков (0:1);
11. Словакия – 0 очков (2:6);
12. Китай – 0 очков (0:8).

Напомним, команды в сводной турнирной таблице распределяются с учётом мест, которые они занимают в своих группах. На данный момент на первых местах в группах располагаются команды США, Финляндии и Дании, поэтому именно они и входят в топ-3 по итогам первого тура. В следующей тройке располагаются команды со вторых мест в группах, далее идут третьи сборные из групп и их текущие аутсайдеры.

Напрямую в четвертьфинал пройдут победители трёх групп, а также лучшая команда из числа тех, которые займут второе место в своей четвёрке. Остальные команды (5-12, 6-11, 7-10, 8-9) сыграют дополнительный матч в плей-офф – раунд квалификации, после чего будут определены четвертьфинальные пары.

Календарь ОИ-2022 (мужчины)
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