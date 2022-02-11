«Каролина» со счётом 6:0 победила на выезде «Бостон». У А. Свечникова – 3 очка

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении гостей со счётом 6:0.
В составе «ураганов» дублем отметился Себастьян Ахо, ещё по шайбе на счету Винсента Трочека, Андрея Свечникова, Бретта Песке и Брэди Шея.
21-летний российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников, помимо заброшенной шайбы, записал на свой счёт и две результативные передачи, проведя на льду 12 минут 53 секунды и завершив встречу с показателем полезности «+1». У него 42 (18+24) очка в 42 матчах нынешнего сезона.
«Каролина Харрикейнз», набрав 67 очков в 45 матчах, занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Бостон Брюинз» (55) – на 8-м месте.
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