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«Каролина» со счётом 6:0 победила на выезде «Бостон». У А. Свечникова – 3 очка

«Каролина» со счётом 6:0 победила на выезде «Бостон». У А. Свечникова – 3 очка
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении гостей со счётом 6:0.

В составе «ураганов» дублем отметился Себастьян Ахо, ещё по шайбе на счету Винсента Трочека, Андрея Свечникова, Бретта Песке и Брэди Шея.

21-летний российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников, помимо заброшенной шайбы, записал на свой счёт и две результативные передачи, проведя на льду 12 минут 53 секунды и завершив встречу с показателем полезности «+1». У него 42 (18+24) очка в 42 матчах нынешнего сезона.

«Каролина Харрикейнз», набрав 67 очков в 45 матчах, занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Бостон Брюинз» (55) – на 8-м месте.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2022, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
0 : 6
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Трочек (Терявяйнен, Свечников) – 08:26' (5x4)   0:2 Свечников – 22:35' (5x5)   0:3 Ахо (Терявяйнен, Нечас) – 28:01' (5x5)   0:4 Песке (Фаст, Стаал) – 34:02' (5x5)   0:5 Ахо (Терявяйнен, Свечников) – 41:58' (5x4)   0:6 Стаал (Шей) – 55:24' (5x5)
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