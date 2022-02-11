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Стал известен состав сборной России по хоккею на матч с Данией

Стал известен состав сборной России по хоккею на матч с Данией
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Тренерский штаб сборной России по хоккею огласил состав национальной команды на игру группового раунда олимпийского турнира с Данией.

Встреча начнётся в 7:10 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начался 9 февраля матчем Россия — Швейцария. В нём со счётом 1:0 выиграла сборная России.

Россияне завоевали золото на предыдущей Олимпиаде. На групповом этапе команда Алексея Жамнова выступает в группе B и помимо матча со Швейцарией и Данией, россияне сыграют с командой Чехии (12 февраля).

Напомним, в группе A выступают команды Германии, Канады, США и Китая. В группе C: Финляндия, Латвия, Словакия и Швеция.

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