Второй матч России на Олимпиаде! Неуступчивая Дания очень опасна. LIVE

Главные новости и все события вокруг матча — в нашей онлайн-трансляции.

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго матча мужской сборной России на групповом этапе олимпийского турнира в Пекине. Команде Алексея Жамнова предстоит сразиться со сборной Дании. Напомним, в первой встрече наши выиграли у Швейцарии – 1:0.

Встречу с Данией в прямом эфире будет транслировать Первый канал. Трансляция будет также доступна на официальном сайте Первого канала. Старт матча запланирован на 7:10 по московскому времени.

Накануне наша команда провела тренировку. Сочетания звеньев выглядели следующим образом:

Вратари: Федотов, Билялов;

Белые: Нестеров — Никишин, Гусев — Шипачёв — Григоренко;

Красные: Яковлев — Елесин, Галиев — Семёнов — Грицюк;

Синие: Телегин — Войнов, Слепышев — Карнаухов — Воронков;

Зелёные: Шарипзянов — Минулин, Ткачёв — Андронов — Чибисов.

У многих наших ребят с начала января отсутствовала игровая практика — это сказалось. Сказалось и волнение. Олимпиада — сложный турнир, ничего не попишешь. Вы знаете, в каких условиях мы тренируемся. Время ограничено. Есть ковидный протокол, которые отвлекает от прямых обязанностей, но все в равных условиях», – рассказал после вчерашней тренировки тренер россиян Сергей Фёдоров.