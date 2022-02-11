Второй матч России на Олимпиаде! Неуступчивая Дания очень опасна. LIVE

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго матча мужской сборной России на групповом этапе олимпийского турнира в Пекине. Команде Алексея Жамнова предстоит сразиться со сборной Дании. Напомним, в первой встрече наши выиграли у Швейцарии – 1:0.
Встречу с Данией в прямом эфире будет транслировать Первый канал. Трансляция будет также доступна на официальном сайте Первого канала. Старт матча запланирован на 7:10 по московскому времени.
Накануне наша команда провела тренировку. Сочетания звеньев выглядели следующим образом:
Вратари: Федотов, Билялов;
Белые: Нестеров — Никишин, Гусев — Шипачёв — Григоренко;
Красные: Яковлев — Елесин, Галиев — Семёнов — Грицюк;
Синие: Телегин — Войнов, Слепышев — Карнаухов — Воронков;
Зелёные: Шарипзянов — Минулин, Ткачёв — Андронов — Чибисов.
У многих наших ребят с начала января отсутствовала игровая практика — это сказалось. Сказалось и волнение. Олимпиада — сложный турнир, ничего не попишешь. Вы знаете, в каких условиях мы тренируемся. Время ограничено. Есть ковидный протокол, которые отвлекает от прямых обязанностей, но все в равных условиях», – рассказал после вчерашней тренировки тренер россиян Сергей Фёдоров.
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