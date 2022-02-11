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Олимпиада-2022 в Пекине, Россия — Дания, 11.02.2022, онлайн-трансляция матча

Второй матч России на Олимпиаде! Неуступчивая Дания очень опасна. LIVE
Андрей Гуров Павел Панышев
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Олимпиада – 2022 в Пекине, Россия – Дания
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Главные новости и все события вокруг матча — в нашей онлайн-трансляции.

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго матча мужской сборной России на групповом этапе олимпийского турнира в Пекине. Команде Алексея Жамнова предстоит сразиться со сборной Дании. Напомним, в первой встрече наши выиграли у Швейцарии – 1:0.

Встречу с Данией в прямом эфире будет транслировать Первый канал. Трансляция будет также доступна на официальном сайте Первого канала. Старт матча запланирован на 7:10 по московскому времени.

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Олимпийские игры 2022 (м). Группа B
11 февраля 2022, пятница. 07:10 МСК
Дания
Не начался
Россия

Накануне наша команда провела тренировку. Сочетания звеньев выглядели следующим образом:

Вратари: Федотов, Билялов;

Белые: Нестеров — Никишин, Гусев — Шипачёв — Григоренко;

Красные: Яковлев — Елесин, Галиев — Семёнов — Грицюк;

Синие: Телегин — Войнов, Слепышев — Карнаухов — Воронков;

Зелёные: Шарипзянов — Минулин, Ткачёв — Андронов — Чибисов.

У многих наших ребят с начала января отсутствовала игровая практика — это сказалось. Сказалось и волнение. Олимпиада — сложный турнир, ничего не попишешь. Вы знаете, в каких условиях мы тренируемся. Время ограничено. Есть ковидный протокол, которые отвлекает от прямых обязанностей, но все в равных условиях», – рассказал после вчерашней тренировки тренер россиян Сергей Фёдоров.

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