Сборная России по хоккею одержала вторую победу на Олимпиаде-2022, обыграв Данию

Сегодня, 11 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» прошёл второй матч сборной России в рамках мужского хоккейного турнира. Соперником россиян была команда Дании. Встреча группового этапа завершилась победой российской команды со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).



На 29-й минуте встречи шайбу забросил форвард сборной России Павел Карнаухов, ему ассистировали Дмитрий Воронков и Антон Слепышев. На последней минуте встречи второй гол россиян в пустые ворота забил Кирилл Семёнов.



Напомним, Олимпийские игры в Пекине начались 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Мужской хоккейный турнир стартовал 9 февраля, финал состоится 20 февраля. Сборная России выступает в группе B с командами Чехии, Швейцарии и Дании. В стартовом матче на турнире подопечные Алексея Жамнова переиграли швейцарцев со счётом 1:0.



В следующем матче россияне сыграют с командой Чехии (12 февраля, 16:10 мск).