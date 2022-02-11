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Сборная России по хоккею одержала вторую победу на Олимпиаде-2022, обыграв Данию

Сборная России по хоккею одержала вторую победу на Олимпиаде-2022, обыграв Данию
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Сегодня, 11 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» прошёл второй матч сборной России в рамках мужского хоккейного турнира. Соперником россиян была команда Дании. Встреча группового этапа завершилась победой российской команды со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

На 29-й минуте встречи шайбу забросил форвард сборной России Павел Карнаухов, ему ассистировали Дмитрий Воронков и Антон Слепышев. На последней минуте встречи второй гол россиян в пустые ворота забил Кирилл Семёнов.

Напомним, Олимпийские игры в Пекине начались 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Мужской хоккейный турнир стартовал 9 февраля, финал состоится 20 февраля. Сборная России выступает в группе B с командами Чехии, Швейцарии и Дании. В стартовом матче на турнире подопечные Алексея Жамнова переиграли швейцарцев со счётом 1:0.

В следующем матче россияне сыграют с командой Чехии (12 февраля, 16:10 мск).

Олимпийские игры 2022 (м). Группа B
11 февраля 2022, пятница. 07:10 МСК
Дания
Окончен
0 : 2
Россия
0:1 Карнаухов (Слепышев, Воронков) – 28:18' (5x5)   0:2 Семёнов – 59:54' (en)
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