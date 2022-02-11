«Вегас» может отправить Стоуна в долгосрочный список травмированных, чтобы заявить Айкела

«Вегас Голден Найтс» может поместить капитана команды Марка Стоуна в список травмированных на долгий срок игроков, чтобы освободить место под потолком зарплат для форварда Джека Айкела, сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.



«Чтобы активировать Айкела и Мартинеса одновременно, «Голден Найтс» потребуется почти $ 11 млн под потолком зарплат. Перемещение Марка Стоуна в список травмированных на долгий срок (LTIR) даст им значительную часть этой суммы. Таким образом, им, возможно, не придётся жертвовать Смитом, Дадоновым или даже Маршессо. Они могут просто вернуть Стоуна, когда он выздоровеет, и когда потолок зарплат действовать уже не будет – в плей-офф.



Опять же, я говорю всё это не для того, чтобы поднять тревогу. Я не знаю, что именно собираются делать «Голден Найтс», не знаю, насколько серьёзна травма Стоуна. Я могу только сказать, что этот вопрос начал обсуждаться другими генменеджерами.



Будет ли «Вегас» использовать это как возможность, и если да, то допустит ли НХЛ что-то подобное? Многие команды были бы недовольны, если бы клуб воспользовался этой лазейкой, что ранее делали и другие команды. Посмотрим, что получится в итоге», – заявил Серавалли.