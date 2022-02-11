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Сборная Швеции по хоккею одержала вторую победу на Олимпиаде, уверенно обыграв Словакию

Сборная Швеции по хоккею одержала вторую победу на Олимпиаде, уверенно обыграв Словакию
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Сборная Швеции по хоккею одержала победу в рамках предварительного этапа Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) над командой Словакии со счётом 4:1 (3:0, 0:0, 1:1). Встреча прошла на стадионе «Укэсун Спортс-центр».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Юаким Нордстрём, Лукас Валльмарк, Макс Фриберг и Карл Клинберг. Единственный гол у словаков забил Юрай Слафковски.

Эта победа стала второй для подопечных Юхана Гарпенлёва на текущих Играх. Ранее шведы обыграли Латвию со счётом 3:2. Сборная Словакии потерпела второе поражение, в первом туре уступив Финляндии (2:6).

В следующем матче группового этапа Швеция сыграет со сборной Финляндии (воскресенье, 13 февраля, начало — в 11:40 по московскому времени), а словаки встретятся с Латвией (13 февраля, 7:10 мск).

Олимпийские игры 2022 (м). Группа C
11 февраля 2022, пятница. 11:40 МСК
Швеция
Окончен
4 : 1
Словакия
1:0 Нордстрём (Бенгтссон, Фриберг) – 11:22' (5x5)   2:0 Валльмарк (Пудас, Тёммернес) – 18:10' (5x3)   3:0 Фриберг (Хольм, Нордстрём) – 19:55' (5x5)   4:0 Клингберг (Ландер, Броме) – 57:44' (en)   4:1 Слафковски (Немец) – 58:18' (5x5)
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